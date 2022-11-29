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Общество

Связь везде: «Ростелеком» установил шесть базовых станций в Псковской области

В ноябре «Ростелеком» в Псковской области завершил ввод в эксплуатацию шести новых базовых станций. Компания выполнила работы в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет, стала доступна жителям малых населенных пунктов, расположенных в разных частях региона: это деревни Плесна (Гдовский район), Большое Юрково (Дновский район), Большое Загорье (Псковский район), Соино (Пустошкинский район), Бельское-Устье (Порховский район) и Прихабы (Куньинский район).

«Проект УЦН 2.0 сегодня является основополагающим для развития услуг связи в сельской местности. Благодаря работе, которую проделал «Ростелеком», жители еще шести населенных пунктов Псковской области получили возможность пользоваться мобильной связью и выходить в интернет. Госуслуги в электронном виде, онлайн-банкинг, видеосвязь с родственниками, учеба в дистанционном формате — всё это становится реальностью в малых населенных пунктах», - сказал начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Жители деревень и сел, которых мы обеспечиваем услугами связи в рамках второго этапа УЦН, всегда с радостью и нетерпением ждут их появления. И статистика трафика уже работающих базовых станций показывает, что они крайне востребованы. Важно и то, что благодаря реализации проекта, появляется больше перспектив для дальнейшего развития инфраструктуры связи в малых населенных пунктах», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Используемый диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных не менее 50 Мбит/с.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

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