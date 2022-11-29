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Общество

Мягкая зимняя погода установилась в Псковской области

Мягкая зимняя погода установилась в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Она отметила, что выпадения рекордного количества осадков в регионе не ожидается. В большинстве районов Псковской области с конца недели, 2-3 декабря, погода будет более морозной, ночью прогнозируется от -9 до -14 градусов, днём – от -5 до -10, от -4 до -9 градусов. Возможен небольшой и умеренный снег.

«И в принципе, погода морозная будет до конца выходных. Вероятнее всего, в понедельник будет какое-то изменение погоды, опять в сторону повышения температур, но не до плюса, а просто ослабление. Мы не ожидаем ничего такого экстраординарного, мягкая зимняя погода началась», - подчеркнула Тала Нещадимова.

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