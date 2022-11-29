Ozon сообщил о безопасности посылок

21:54, 29 ноября 2022, ПАИ

Менингококк распространяется воздушно-капельным путём, поэтому подхватить инфекцию через посылку нельзя, заказы безопасны, рассказали РИА Новости в Ozon.

«Через товары инфекция не распространяется, поэтому за безопасность заказов для здоровья переживать не стоит. Менингококк распространяется воздушно- капельным путём от человека к человеку только на близком расстоянии и при плотном контакте. Он может распространяться через посуду, но только если вы едите с заболевшим из одной тарелки или пьёте из одной бутылки», — заявили в компании.

В понедельник пресс-служба Ozon сообщила РИА Новости, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать.

После этого управление Роспотребнадзора по Московской области взяло под контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников Ozon, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

В управлении ведомства пояснили, что по состоянию на 28 ноября с клинической картиной инфекционного менингита было госпитализировано 11 человек, семь из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования.