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Общество

В Псковской области растёт кадровый голод по ряду профессий

Кадровый голод по ряду профессий и сфер нарастает в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Сегодня на одну вакансию в регионе приходится всего 3,1 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места.

Отмечается, что на протяжении последних месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в мае на вакансию приходилось четыре резюме.

Фото: пресс-служба hh.ru по Северо-Западу

Наиболее высокий уровень конкуренции в Псковской области сейчас наблюдается в профессиональных сферах «Юристы» (около 24 человек на одно рабочее место) и «Управление персоналом, тренинги» (около 7 резюме на вакансию).

При этом более 5 профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит – на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: «Строительство, недвижимость» (0,9 резюме на вакансию), «Банки и финансы» (0,6), «Консультирование» (0,4), «Медицина, фармацевтика» (0,2) и «Добыча сырья» (0,1). 

«Рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена. Я бы назвала его «соискательский рынок рабочих линейных синеворотничковых профессий». Именно эти роли сегодня наиболее востребованы у компаний из разных отраслей», – прокомментировала ситуацию главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Фото: пресс-служба hh.ru по Северо-Западу

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