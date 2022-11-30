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Общество

Работодатели в Пскове отдают предпочтение указавшим точную зарплату в резюме

Работодатели в Пскове отдают предпочтение указавшим точную зарплату в резюме, сообщает SuperJob.

При подборе персонала 42% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших в резюме конкретную денежную сумму. Сегодня лишь у 6% компаний в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договоренности». В каждой второй организации (49%) очередность рассмотрения резюме не зависит от того, указан ли в них предполагаемый доход. Резюме соискателей, претендующих на оклад больший, чем указано в вакансии, всегда рассматривают 41% работодателей. Еще 35% действуют так лишь в отношении некоторых позиций. Каждая пятая компания (21%) не интересуется такими резюме.

По сравнению с прошлым годом число работодателей, всегда готовых к переговорам со слишком «дорогими» кандидатами, снизилось, а число тех, кто рассматривает резюме с более высоким предполагаемым доходом лишь на определенные вакансии, напротив, возросло. Чаще всего менеджеры по персоналу сообщают, что принять такое решение их побудил большой опыт работы кандидата (36%), его высокая квалификация (23%) и готовность исполнять больше обязанностей (20%). О том, что значимой оказалась уникальность специалиста, рассказали 7% рекрутеров. По сравнению с прошлым годом бизнес стал чаще проявлять готовность платить больше за опыт, универсальность и уникальность специалистов.

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