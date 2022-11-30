ВИДЕОФАКТ В Пскове устраняют последствия снегопада
Фотографиями и видео уборки снега в Пскове поделился в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.
«Ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки Пскова», - написал он.
Последстваия снегопада устраняют 25 единиц специализированной техники и около 50 человек. В работе задействованы 13 коммунальных дорожных машин, 7 тракторов, 2 Бобкэта, 2 автогрейдера и погрузчик. Дорожные рабочие вручную расчищают пешеходные зоны на мостах, автобусные остановки, лестницы и труднодоступные для техники места, уточнили в администрации города.
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