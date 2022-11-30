Псковичу пришлось оплатить долг ради продажи имущества

10:54, 30 ноября 2022, ПАИ

Пскович оплатил долг по кредитам в размере 340 тысяч рублей для совершения сделки купли-продажи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должника, также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

Должник пришел на личный приём к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объёме. Все запреты сняты, и теперь мужчина может совершить сделку с недвижимостью.