Жена погибшего на Украине псковского десантника рассказала о муже
Жена погибшего на Украине псковского десантника рассказала о своем муже. Андрей и Юля Можаровы родом из Хакасии, но последние годы жили в Пскове.
Андрей - кадровый военный. За его плечами не одна командировка в горячие точки. В зону специальной военной операции на Украине он отправился одним из первых еще в начале февраля, а в ноябре Юле вручили орден Мужества, который ее муж получил посмертно.
Публикацию об этой семье выпустила газета «АиФ-Псков».
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