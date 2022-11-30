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Общество

Жена погибшего на Украине псковского десантника рассказала о муже

Жена погибшего на Украине псковского десантника рассказала о своем муже. Андрей и Юля Можаровы родом из Хакасии, но последние годы жили в Пскове.

Андрей - кадровый военный. За его плечами не одна командировка в горячие точки. В зону специальной военной операции на Украине он отправился одним из первых еще в начале февраля, а в ноябре Юле вручили орден Мужества, который ее муж получил посмертно.

Публикацию об этой семье выпустила газета «АиФ-Псков».

 

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