На исправительные работы отправили алиментщика из Куньинского района

13:44, 30 ноября 2022, ПАИ

Более полумиллиона рублей задолжал житель Куньинкого района по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Куньинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов). Мужчина неоднократно не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин в нарушение решения суда. В итоге общая задолженность превысила 600 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием из заработка 5 % ежемесячно в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.