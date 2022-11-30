Великолучанин выиграл наркотики и получил реальный срок

18:04, 30 ноября 2022, ПАИ

За незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере осудили жителя Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По июмеющимся данным, 9 сентября возле железнодорожных путей сотрудники полиции остановили мужчину, которого разыскивали. Он был доставлен в дежурную часть, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят полимерный пакетик с наркотическим средством в значительном размере. При выяснении обстоятельств было установлено, что в этот день подсудимый решил приобрести наркотики через сеть «Интернет». На сайте он увидел объявление о проведении конкурса, по итогам которого победитель безвозмездно получает наркотическое средство.

Позднее от разработчика интернет-магазина пришло сообщение о выигрыше, а также географические координаты и фотография места «закладки». В указанном месте подсудимый нашел на земле «приз» в виде полимерного пакета с наркотическим средством, который хранил при себе до задержания сотрудниками полиции.

Суд с применением части 5 статьи 69 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.