Проверить знания в области финансовой грамотности можно онлайн

18:31, 30 ноября 2022, ПАИ

Жители области могут проверить свои знания в области финансовой грамотности с 1 по 15 декабря, сообщает pskov.ru.

Ежегодный онлайн-зачет — одно из важных мероприятий, которое позволяет заинтересовать данной темой население страны от школьника до пенсионера.

Участие в зачете позволит гражданам получить дополнительные знания и навыки, которые необходимы, чтобы эффективно управлять личными финансами, грамотно пользоваться различными финансовыми продуктами, оценивать риски при инвестировании на фондовом рынке, обезопасить себя от действий мошенников.

Участникам зачета будут предложены вопросы о банковских вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, а также о том, как распознать мошеннические схемы. Отвечать можно самостоятельно или в составе семейной команды.

По завершении зачета будет подготовлена аналитическая и статистическая информация в региональном разрезе.

Организаторы проекта — Банк России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Минфина России.

Напомним, в 2021 году зачет прошли более 620 тыс человек по всей стране.

Жители Псковской области могут присоединиться к акции после регистрации на сайте проекта.