Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения

09:41, 01 декабря 2022, ПАИ

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала пятикратный рост спроса на системы видеонаблюдения у псковских компаний за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди организаций, которые установили видеонаблюдение, половина приходится на культурные, спортивные и образовательные учреждения – библиотеки, школы, стадионы. Системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей способны найти потерявшегося ребенка или взрослого по заданному описанию и помочь в контроле за порядком.

Еще около 30% компаний приходится на производственную сферу. Видеонаблюдение на предприятиях помогает контролировать производственные процессы, соблюдение санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварии, разбирать спорные ситуации. Цифровые камеры видеонаблюдения МТС круглосуточно передают на сервер руководства компании всю информацию со всех объектов предприятия, где установлены приборы. Современное оборудование снабжено микрофоном, что позволяет записывать видео со звуком, а в дальнейшем функционал камер позволяет развернуть систему аналитики на ресурсах компании для оптимизации бизнес-процессов.

Почти 20% компаний, установивших видеонаблюдение, относятся к сфере ретейла и торговли. Цифровое решение позволяет им подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. А в случае несанкционированных действий – оперативно выявить правонарушителей и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт покупателей и продавцов.

«Все чаще предприятия используют комплексный подход в обеспечении безопасности. Треть клиентов МТС, которые изначально обратились за установкой видеонаблюдения, в итоге дополнили его системами контроля и учета доступа. Также псковские предприниматели закупают оборудование – серверы, компьютеры и мониторы, заказывают строительство и обслуживание системы кабелей связи и коммутационного оборудования. Такие решения востребованы в сфере производства, образования, в сельскохозяйственном секторе, а также у бюджетных предприятий», – прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.