Псковичам напомнили о необходимости техобслуживания газового оборудования

10:30, 01 декабря 2022, ПАИ

Компания «Газпром газораспределение Псков» направила более 15 тысяч уведомлений о необходимости проведения техобслуживания газового оборудования абонентам, которые в этом году не обеспечили доступ газовиков в дома и квартиры для проведения работ. Об этом сообщили пресс-службе компании.

В рассылаемых уведомлениях предлагается форма для заполнения, в которой абонент может указать удобные даты и время для проведения техобслуживания, и направить ее в службу по работе с клиентами.

Также можно позвонить диспетчерам службы домовых сетей по телефону 79-01-40, согласовать подходящие дату и время и получить подробную необходимую информацию.