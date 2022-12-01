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Общество

С псковской кухней познакомили переселенцев из Донбасса

Мастер-класс «Традиционная псковская кухня» провели для 15 участников проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс» Псковского регионального отделения «Российский Красный Крест» 30 ноября. 

Фото: ООО «Российский Красный Крест»

Шеф-повар ООО «Пиццерия» Максим Салтыков провел мастер-класс по приготовлению супа из снетка. Присутствующие смогли не только наблюдать за движением рук повара, но и записать для себя важные шаги в приготовлении блюда. 9-летняя Элина Горлова с большим удовольствием помогала повару.

Блюдо оказалось настолько вкусным, что участники просили «добавки». Расставаясь, взрослые и дети радовались тому, что побывали на таком хорошем мероприятии, отметили его организаторы.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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С псковской кухней познакомили переселенцев из Донбасса

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