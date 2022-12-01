ФОТОРЕПОРТАЖ Награждение бойцов псковского спецназа

В Псковской области с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Вместе с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым полпред посетил соединение специального назначения, которое 1 декабря отмечает 60-летие со дня образования.

Глава региона поздравил личный состав подразделения с юбилеем, пожелав всем успехов, воинской удачи и скорейшей победы русского оружия. В качестве подарка Правительство Псковской области передало подразделению бронемашину «Тигр».