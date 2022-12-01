Бронемашину «Тигр» и госнаграды получили бойцы псковского спецназа

17:23, 01 декабря 2022, ПАИ

С рабочим визитом прибыл в Псковскую область полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым полпред посетил соединение специального назначения, которое 1 декабря отмечает 60-летие со дня образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Торжественное мероприятие началось у мемориала, на гранитных плитах которого увековечены имена воинов-разведчиков, павших во время выполнения воинского долга. Александр Гуцан и Михаил Ведерников возложили цветы к подножию монумента в память о героях. В церемонии также приняли участие командование части, почетные гости, ветераны и личный состав воинской части, которые в этот день собрались на территории бригады.

Александр Гуцан обратился к личному составу, который в составе ротных колонн стоял на строевом плацу. Он отметил мужество бойцов спецназа при исполнении воинских задач в разные годы, вспомнил героизм воинов, погибших в феврале 2000 года под селом Харсеной Чеченской Республики.

«Наша страна впервые со времен окончания Великой Отечественной войны столкнулась с масштабными угрозами, исходящими со стороны недружественных государств. Беспрецедентное расширение блока НАТО, создание на территории бывших республик своих баз, приближение военной инфраструктуры к российским границам, осуществление геноцида в отношении наших граждан в Донбассе не могли оставаться без адекватного ответа и реакции со стороны России. И как отметил президент России, эта реакция — не только самозащита от создавшихся угроз, но и большей беды, чем сегодняшняя. Бригада специального назначения использует весь свой потенциал боевого опыта, с честью и достоинством выполняет поставленные перед ней задачи. Спасибо за ваш ратный труд. Пусть крепнет боевое братство. Берегите себя», — напутствовал бойцов Александр Гуцан.

К собравшимся на плацу военнослужащим обратился и губернатор Михаил Ведерников. «Псковский спецназ написал немало славных страниц истории Вооруженных сил России. Вы всегда были там, где требуется решительность, отвага и высочайший воинский профессионализм. С первых дней СВО военнослужащие бригады находятся на передовой и успешно выполняют поставленные задачи. Ваше мужество и ваши заслуги были отмечены на самом высоком уровне, когда указом президента бригаде было присвоено почетное наименование «Гвардейская». Это большая честь для всего нашего региона!» — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона поздравил личный состав подразделения с юбилеем, пожелав всем успехов, воинской удачи и скорейшей победы русского оружия. В качестве подарка правительство Псковской области передало подразделению бронемашину «Тигр».

«Правительство Псковской области всегда оказывало и будет оказывать поддержку как военнослужащим, так и членам их семей. Можете на нас всегда рассчитывать», — добавил Михаил Ведерников.

Врио командира бригады специального назначения Дмитрий Макутынович напомнил об истории подразделения, непростом боевом пути в разные годы его существования и отметил, что многие бойцы за добросовестное выполнение воинского долга, высокие результаты в боевой подготовке удостоены высших государственных наград.

На достойную смену воинских поколений обратил внимание и председатель ветеранской организации бригады «Военный спецназ» Юрий Самсонов. Он вспомнил о героических подвигах бойцов псковского спецназа, передал искренние пожелания от других ветеранов подразделения, для которых это воинское соединение остается родным. Юрий Самсонов подчеркнул, что гордится современными бойцами, которые в современных условиях достойно несут свой воинский долг.

После обращений официальных лиц состоялась торжественная церемония награждения. В соответствии с указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, бойцы спецназа были отмечены государственными наградами. Пятнадцати военнослужащим из рук Александра Гуцана, Михаила Ведерникова и Дмитрия Макутыновича вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Жукова и Суворова.