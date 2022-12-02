Более 20 тонн чернослива не пропустили через границу в Псковской области

10:23, 02 декабря 2022, ПАИ

Ввоз 21,6 тонны чернослива на территорию Российской Федерации запретили сотрудники Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия сухофруктов следовала из Молдовы в адрес московской компании по оптовой торговле фруктами и овощами. В ходе проверки фитосанитарный сертификат был направлен на авторизацию, по результатам которой Национальная организация по защите и карантину растений Республики Молдова не подтвердила факт его выдачи, в связи с чем документ был признан поддельным.

Ввоз продукции на территорию РФ был запрещён, оформлен акт о ее возврате грузоотправителю.

