Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Влияние отмены льготной ипотеки на доходы российских семей оценили эксперты

В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть и составит половину семейного дохода. Такие данные следуют из совместного исследования экспертов hh.ru и «Циана».

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, треть семейного дохода уходит на льготную ипотеку. В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает около 39 тыс. рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тыс. рублей.

Сверх прожиточного минимума при льготной ипотеке у семьи остается 28,5 тыс. рублей, после отмены субсидии сумма снизится почти в два раза – до 15,6 тыс. рублей. В Казани среднего дохода не хватит, чтобы платить «стандартную ипотеку», а в Нижнем Новгороде семья должна жить на прожиточный минимум, чтобы обслуживать кредит на стандартных ставках.

С ростом ипотечных ставок на новостройки покупатели перейдут на вторичный рынок: среднего дохода семьи не хватит на аренду на период строительства дома в 17 из 25 крупных городов.

Согласно условиям льготной ипотеки, минимально возможный взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. Средний срок ипотеки на первичном рынке РФ, по данным Центробанка, составляет 306 месяцев, то есть превышает 25 лет. При таких условиях и ставке по льготной программе 7% в среднем по крупным городам ипотека занимает чуть более трети (35%) от дохода семьи (двое работающих и покупка двухкомнатной квартиры в новостройке, первый взнос - 15%).

Минимальная финансовая нагрузка на бюджет по ипотечному платежу – в Саратове (23% от семейного бюджета) и Челябинске (25%), что связано с относительно невысокой ценой недвижимости (25 и 24 место) и при этом зарплатой на 15 месте из 25 в Челябинске и 20 месте в Саратове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

В Псковской области ожидается мороз до -13 градусов
02 декабря 2022

Развитие ТОС в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
02 декабря 2022

Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов
02 декабря 2022

ВИДЕО Нырнуть в горячую купель с видом на гору приглашает экопоселение Подчерничье
02 декабря 2022

До -14 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 декабря
02 декабря 2022

Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»
02 декабря 2022

Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря
02 декабря 2022

День профсоюзов организуют в Плюсском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...