Влияние отмены льготной ипотеки на доходы российских семей оценили эксперты

11:36, 02 декабря 2022, ПАИ

В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть и составит половину семейного дохода. Такие данные следуют из совместного исследования экспертов hh.ru и «Циана».

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, треть семейного дохода уходит на льготную ипотеку. В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает около 39 тыс. рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тыс. рублей.

Сверх прожиточного минимума при льготной ипотеке у семьи остается 28,5 тыс. рублей, после отмены субсидии сумма снизится почти в два раза – до 15,6 тыс. рублей. В Казани среднего дохода не хватит, чтобы платить «стандартную ипотеку», а в Нижнем Новгороде семья должна жить на прожиточный минимум, чтобы обслуживать кредит на стандартных ставках.

С ростом ипотечных ставок на новостройки покупатели перейдут на вторичный рынок: среднего дохода семьи не хватит на аренду на период строительства дома в 17 из 25 крупных городов.

Согласно условиям льготной ипотеки, минимально возможный взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. Средний срок ипотеки на первичном рынке РФ, по данным Центробанка, составляет 306 месяцев, то есть превышает 25 лет. При таких условиях и ставке по льготной программе 7% в среднем по крупным городам ипотека занимает чуть более трети (35%) от дохода семьи (двое работающих и покупка двухкомнатной квартиры в новостройке, первый взнос - 15%).

Минимальная финансовая нагрузка на бюджет по ипотечному платежу – в Саратове (23% от семейного бюджета) и Челябинске (25%), что связано с относительно невысокой ценой недвижимости (25 и 24 место) и при этом зарплатой на 15 месте из 25 в Челябинске и 20 месте в Саратове.