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Общество

Псковские профсоюзы готовятся к Году педагога и наставника

Вопросы защиты прав педагогических работников, изменения в негосударственном пенсионном обеспечении профактивистов обсудили участники расширенного заседания президиума Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

Речь шла о неприкосновенности частной жизни и защите профессиональной чести и достоинства педработников, о защите прав на справедливое и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики педагогов в соответствии с Федеральным законодательством.

Также участники обсудили размер и порядок выплаты педработникам компенсаций за работу по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и общего среднего образования. 

«По итогам встречи принято решение о проведении пленарного заседания в рамках расширенного выездного семинара-совещания для председателей территориальных организаций профсоюза работников образования и руководителей, осуществляющих управление в сфере образования в муниципалитетах. Мероприятие запланировано в белорусском Витебске», – сообщила председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева.

В рамках семинара-совещания запланировано открытие Года педагога и наставника - 2023 и заседание круглого стола с обсуждением опыта работы по организации гражданско-патриотического воспитания молодёжи. 

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