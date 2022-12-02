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Общество

Профсоюзы приглашают псковичей на концерт в поддержку военных

Концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, организует Псковский облсовпроф. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального профобъединения, мероприятие состоится 10 декабря в 15:00 в большом зале облсовпрофа (Псков, ул. Советская, д. 15).

В рамках концерта пройдет сбор гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований для нужд участников СВО.

«Сегодня, как никогда, важна правильная оценка проводимой СВО и поддержка тех, кто находится на передовой, верой и правдой защищает Отечество», - отметил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

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