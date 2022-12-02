Вышел в эфир 91-й выпуск «Псковского телеграма»

18:20, 02 декабря 2022, ПАИ

На этой неделе группа мобилизованных, проходивших боевое слаживание на базе 76-й гвардейской дивизии, отправилась в зону СВО. А оттуда — вернулась делегация Псковской области, которая отвозила груз помощи нашим военным. Об этом, а также об информационном противостоянии, в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в центре внимания — элементы светской жизни бывших российских звезд, сравнительный тест китайских и немецких авто, новая волна продактплейсмента в программе и разоблачение очередной конспирологической теории и случаев толстого троллинга.

Программа выйдет в эфир на портале Псковского агентства информации в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30. Также смотрите выпуск проекта на странице ПАИ в ВК и Телеграм-канале агентства.