Косуля на льду, проплывающий лось: В Палкино дикие животные вышли на лёд

23:20, 04 декабря 2022, ПАИ

Жители деревни Наумки Палкинского района пытались помочь косуле, провалившейся под лёд. Об этом сообщает газета «Льновод».

С заснеженного льда животное выбежало на зеркальный лёд озера, копыта разъехались, косуля долгое время не могла выбраться из ловушки. Жители пытались добраться на лодке до неё, но безуспешно.

Ночью выпал снег и зверю удалось встать на ноги и уйти. А на днях лось переплывал озеро, грудью ломая лёд.