Косуля на льду, проплывающий лось: В Палкино дикие животные вышли на лёд
Жители деревни Наумки Палкинского района пытались помочь косуле, провалившейся под лёд. Об этом сообщает газета «Льновод».
С заснеженного льда животное выбежало на зеркальный лёд озера, копыта разъехались, косуля долгое время не могла выбраться из ловушки. Жители пытались добраться на лодке до неё, но безуспешно.
Ночью выпал снег и зверю удалось встать на ноги и уйти. А на днях лось переплывал озеро, грудью ломая лёд.
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