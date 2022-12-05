Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У псковичей стало меньше вредных привычек

Псковская область заняла 43-е место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек у жителей, свидетельствует исследование РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом ситуация несколько улучшилась: Псковская область поднялась в рейтинге на две строчки, с 45-го на 43-е место. 

Как отмечают эксперты, тройка лидеров по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, а следом за ними расположилась Ингушетия.

Также в первую десятку рейтинга вошли: Ульяновская, Рязанская, Волгоградская области, Кабардино-Балкария, Брянская область, Республика Марий Эл и Саратовская область.

По сравнению с прошлым годом в 66 российских регионах вырос рейтинговый балл, в 18 – снизился, в Чеченской Республике – не изменился. Наиболее существенный прирост показали Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Магаданская и Томская области. 

Что касается субъектов Северо-Западного федерального округа, Псковская область заняла в рейтинге четвёртое место. В тройке лидеров: Санкт-Петербург, Новгородская и Вологодская области. 

  • 25 место — Санкт-Петербург;

  • 34 место — Новгородская область;

  • 39 место — Вологодская область;

  • 43 место — Псковская область;

  • 44 место — Архангельская область;

  • 60 место — Калининградская область;

  • 66 место — Республика Карелия;

  • 69 место — Ненецкий автономный округ;

  • 70 место — Ленинградская область;

  • 73 место — Республика Коми;

  • 78 место — Мурманская область.

В 2021 году Псковская область занимала в рейтинге 45-е место, годом ранее - 37-е. В 2019 году Псковская область занимала 26-ю позицию в рейтинге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове
05 декабря 2022

У псковичей стало меньше вредных привычек
05 декабря 2022

В России отмечают Международный день волонтера
04 декабря 2022

День города Великие Луки номинирован на «Народное признание – 2022»
04 декабря 2022

Фотографиями улова делятся рыбаки Плюсского района
04 декабря 2022

Косуля на льду и проплывающий лось: жители Палкино рассказали о спасательных операциях
04 декабря 2022

Посылка «Моему папочке» в составе гуманитарного груза отправлена в зону СВО
04 декабря 2022

Печорские джитсеры успешно выступили в Вологде

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...