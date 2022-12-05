У псковичей стало меньше вредных привычек

08:00, 05 декабря 2022, ПАИ

Псковская область заняла 43-е место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек у жителей, свидетельствует исследование РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом ситуация несколько улучшилась: Псковская область поднялась в рейтинге на две строчки, с 45-го на 43-е место.

Как отмечают эксперты, тройка лидеров по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, а следом за ними расположилась Ингушетия.

Также в первую десятку рейтинга вошли: Ульяновская, Рязанская, Волгоградская области, Кабардино-Балкария, Брянская область, Республика Марий Эл и Саратовская область.

По сравнению с прошлым годом в 66 российских регионах вырос рейтинговый балл, в 18 – снизился, в Чеченской Республике – не изменился. Наиболее существенный прирост показали Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Магаданская и Томская области.

Что касается субъектов Северо-Западного федерального округа, Псковская область заняла в рейтинге четвёртое место. В тройке лидеров: Санкт-Петербург, Новгородская и Вологодская области.

25 место — Санкт-Петербург;

34 место — Новгородская область;

39 место — Вологодская область;

43 место — Псковская область ;

44 место — Архангельская область;

60 место — Калининградская область;

66 место — Республика Карелия;

69 место — Ненецкий автономный округ;

70 место — Ленинградская область;

73 место — Республика Коми;

78 место — Мурманская область.

В 2021 году Псковская область занимала в рейтинге 45-е место, годом ранее - 37-е. В 2019 году Псковская область занимала 26-ю позицию в рейтинге.