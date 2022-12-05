Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:32, 05 декабря 2022, ПАИ

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online».

Какое оборудование поступило в этом году в псковские школы, какие образовательные учреждения ждёт обновление в следующем году, как пройдут новогодние праздники в школах и детских садах, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

О предстоящей Неделе креативной экономики Псковской области и предварительных итогах работы центра «Мой бизнес» ведущие поговорят с его директором Анастасией Ивановой.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 5 декабря в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».