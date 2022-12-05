Более 150 жителей Пскова отправят в армию в ходе осеннего призыва

10:57, 05 декабря 2022, ПАИ

В Пскове продолжается осенний призыв, он продлится до 31 декабря. В 2022 году отправить на военную службу планируется более 150 жителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

За ноябрь призывные комиссии приняли решения о призыве 90% призывников от установленного задания. В отношении граждан, не имеющих права на отсрочку и освобождение от призыва, призывная комиссия принимает решение о призыве и предназначении в тот или иной вид, род войск.

Граждане, которые не явились по повесткам в военный комиссариат, привлекаются к административной ответственности. Проводятся разыскные мероприятия совместно с органами МВД России.

Военный комиссариат Пскова отмечает, что количество желающих служить в армии по призыву увеличилось.