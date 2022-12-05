Поисковики установили личность бойца, останки которого нашли в Бежаницком районе

16:00, 05 декабря 2022, ПАИ

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Поисковики смогли установить имя красноармейца, останки которого нашли в Бежаницком районе. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

Это старшина Алексей Поздняков 1923 года рождения, уроженец деревни Никольское Измайловского района Орловской области, командир пулеметного расчета отдельного пулеметного батальона 54-й отдельной стрелковой бригады. Он был призван на службу 9 октября 1941 года. В сентябре 1942-го вступил в ряды ВКП(б).

В наградном листе значится: «Старшина Поздняков А. П. в боях с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Шиши, будучи первым номером станкового пулемета, уничтожил до 70 гитлеровцев и расчет немецкого миномета. В боях за дер. Язвы в составе 8 человек против артобоза гитлеровцев захватил двух пленных. При отходе тов. Поздняков вынес станковый пулемет и одного раненого. Под дер. Ремжино подавил ручной пулемет противника. В боях за дер. Б. Логуж 3-го марта 1943 года поджег дзот противника, предоставляя возможность продвигаться стрелковым подразделениям вперед. Действуя первым номером станкового пулемета, уничтожил 15 гитлеровцев и сделал два прохода в проволочном заграждении. В этом бою был ранен…»