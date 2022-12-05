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Общество

В ПсковГУ стартовала акция «ДоброЁлка 2023»

В ПсковГУ стартовала акция «ДоброЕлка 2023». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Ректор вуза Наталья Ильина дала старт акции, сняв шарик с новогодним пожеланием одного из подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Пскове. Девятилетний Егор мечтает получить в подарок полицейскую машину Lego и скейтборд.

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

«Егор, жди свои новые подарки!» – отметила Наталья Ильина. Также в акции участвовали проректор по работе с молодежью Светлана Воднева и студенты университета.

На елке размещены 20 шариков с пожеланиями. Чтоб присоединиться к акции, необходимо подойти в 118-й кабинет в главном корпусе вуза.

По дополнительным вопросам можно обратиться к руководителю волонтерского центра ПсковГУ Наталье Укатовой 8-953-243-51-90.

Акция продлится до 14 декабря.

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