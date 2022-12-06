Умер актёр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетёра» Юрий Дубровин

00:45, 06 декабря 2022, ПАИ

В возрасте 83 лет ушёл из жизни советский и российский актёр, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин, известный по эпизодическим ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Узник замка Иф» и «Алые паруса». Об этом пишет «Российская газета».

Причина смерти Юрия Дубровина не сообщается. Известно, что он в 2006 году перенёс два инсульта и так до конца и не восстановился.

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. После школы поступил во ВГИК (мастерская Михаила Ромма), закончил обучение в 1962-м. С 1963 года был принят в штат киностудии имени Довженко и переехал в Киев. С 1979 года служил в Киевском театре-студии киноактёра. В 1999-м вернулся в Ряжск.

В 2014 году актёр переехал в Германию, где живёт семья его сына Аркадия. В 2016 году он снялся в короткометражном фильме «Недолёт» — одной из первых работ своего внука, кинорежиссёра Ивана Дубровина.