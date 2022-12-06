Нехватка мужчин отмечается в Палкинском районе

14:57, 06 декабря 2022, ПАИ

О нехватке мужчин в Палкинском районе сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему женщины пошли во власть, гостья студии назвала одной из причин дефицит мужчин. И, в частности, она привела в пример Палкинский район. «У нас в Палкинском районе мужчин очень мало», – заметила Ольга Потапова.

«В основном мужчины все ездят на заработки. Часть, естественно, работает в Пскове, потому что он находится в 30 километрах от нас», - добавила она.