Нехватка мужчин отмечается в Палкинском районе
О нехватке мужчин в Палкинском районе сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».
Отвечая на вопрос ведущего о том, почему женщины пошли во власть, гостья студии назвала одной из причин дефицит мужчин. И, в частности, она привела в пример Палкинский район. «У нас в Палкинском районе мужчин очень мало», – заметила Ольга Потапова.
«В основном мужчины все ездят на заработки. Часть, естественно, работает в Пскове, потому что он находится в 30 километрах от нас», - добавила она.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 декабря 2022
Алеся Михачева возглавила список «сверхновых звёзд» медиарейтинга «Псковской правды»