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Общество

Нехватка мужчин отмечается в Палкинском районе

О нехватке мужчин в Палкинском районе сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему женщины пошли во власть, гостья студии назвала одной из причин дефицит мужчин. И, в частности, она привела в пример Палкинский район. «У нас в Палкинском районе мужчин очень мало», –  заметила Ольга Потапова.

«В основном мужчины все ездят на заработки. Часть, естественно, работает в Пскове, потому что он находится в 30 километрах от нас», - добавила она.

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