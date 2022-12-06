Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок
Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок. Об этом глава региона сообщил в эфире радио 60 FM.
«Силы есть, желание есть, Псковскую область люблю, понимаю, что и как нужно делать. Если президент доверит и жители поддержат — с удовольствием ещё применю себя здесь в интересах региона», — отметил Михаил Ведерников.
Он добавил, что за прошедшее время многое получилось сделать, но это не предел. «Мне в профессиональном плане интересно реализовать долгоиграющие проекты», — добавил глава региона.
Напомним, 12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Выборы главы региона прошли 9 сентября. Михаил Ведерников набрал 70,68% голосов.
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