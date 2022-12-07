Балетная пара из Мариинки выступят в Пскове
Известные вокалисты и балетная пара из Мариинки выступят на новогоднем гала-концерте в Псковской филармонии, сообщается в telegram-канале Большого концертного зала филармонии.
Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?», который состоится в Большом концертном зале Псковской филармонии 28 и 29 декабря, приготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов. Удовольствие получат поклонники не только музыки, но и других видов искусств – от танца и театра до видеоарта.
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06 декабря 2022
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