Балетная пара из Мариинки выступят в Пскове

00:01, 07 декабря 2022, ПАИ

Известные вокалисты и балетная пара из Мариинки выступят на новогоднем гала-концерте в Псковской филармонии, сообщается в telegram-канале Большого концертного зала филармонии.

Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?», который состоится в Большом концертном зале Псковской филармонии 28 и 29 декабря, приготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов. Удовольствие получат поклонники не только музыки, но и других видов искусств – от танца и театра до видеоарта.