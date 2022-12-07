Международный день гражданской авиации празднуется 7 декабря

07:10, 07 декабря 2022, ПАИ

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации (International Civil Aviation Day), сообщает сalend.ru.

Целью принятия документа было информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО (ICAO) — специализированного учреждения ООН — в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их расширения.

ИКАО стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й годовщиной подписания конвенции о международной гражданской авиации (Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и была создана ИКАО. В дальнейшем это решение поддержала ООН.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации, прежде всего, устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Также в задачи ИКАО входит не только обеспечение безопасного и упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире, но и различные аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

В соответствии с правилами ИКАО международное воздушное пространство разделено на районы полетной информации — воздушное пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей средств навигации и контроля за воздушным движением.

Одной из функций ИКАО является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных индивидуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов. В настоящее время в ИКАО входит 193 государства. Российская Федерация (сначала СССР) является членом организации с 1970 года.

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти — в 1923 году была открыта первая авиалиния Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Открытие первой воздушной линии для перевозки пассажиров Москва – Нижний Новгород побудило к созданию Всероссийского общества добровольного воздушного флота, названного «Добролет».

Планирование и развитие авиалиний требовало введения технического контроля за ними. 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР.