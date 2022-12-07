Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мандарины из Южной Кореи и ЮАР появятся в российских магазинах

В начале декабря Всемирная цитрусовая организация заявила в своем ежегодном отчете, что в Северном полушарии упало производство цитрусовых — в среднем на 13%. Речь идет о таких странах, как Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию. Ожидается, что на южном побережье Средиземного моря изготовление сократится в Марокко на 33%, в Турции — на 27%, Тунисе — на 17% и так далее.

Это заметное снижение по сравнению с предыдущими сезонами. Уточняется, что в этом году производители этих стран столкнулись с плохой погодой, поэтому урожай сократился, пишет газета «Известия».

Однако в Минсельхозе сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств.

В частности, по состоянию на 27 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Кроме того, возобновились поставки из Китая, добавили в Минсельхозе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2022

Более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году
07 декабря 2022

Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС
07 декабря 2022

Открытие памятника «Знамя Победы» может быть признано главным событием года
07 декабря 2022

Балетная пара из Мариинки выступит в Пскове
06 декабря 2022

Конкурс заявок на получение семейного автомобиля начался

06 декабря 2022

В аэропорту открыли зал ожидания после ремонта

06 декабря 2022

Объекты транспорта и их доступность обсудили за круглым столом в Пскове
06 декабря 2022

В расписание авиарейсов Псков – Москва добавили ещё один вылет


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...