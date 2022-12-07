Более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году

08:26, 07 декабря 2022, ПАИ

Для более чем 40% россиян Новый год остается самым главным праздником в году. Они тратят на него больше всего денег, покупая продукты и подарки, а также считают этот праздник самым семейным.

Треть опрошенных тратят больше всего денег на празднование Нового года. Чаще всего Новый год респонденты отмечают в узком семейном кругу (почти 41%) или с друзьями (26%). При этом треть россиян, которые приняли участие в опросе, в этом году планируют предстоящие праздники провести дома перед телевизором (33,6%) или ходить в гости (25,6%), пишет «Газета.Ru».

16% намерены отправиться в путешествия по России, а 9,3% – готовятся выехать на отдых за границу. Несмотря на то что отдыхать поедут немногие, отказаться от празднования Нового года в России в пользу путешествия абсолютное большинство опрошенных не готовы. 56,4% респондентов предпочтут отмечать главный зимний праздник.

На то, чтобы устроить настоящий праздник, 55% участников исследования начинают копить заранее. Основная статья расходов – продукты (25%) и подарки (23%). Еще 17% тратится на деликатесы к столу, а почти 12% – на фейерверки. В общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тысяч рублей: от десяти до 15 тысяч – 32,6%, от 15 до 25 – 25,8%, от пяти до десяти – 28%.

Не менее важная статья расходов – подарки. 29,5% респондентов готовы потратить на них от пяти до десяти тысяч рублей. Еще 27% – от 15 до 25, а 25,8% – от десяти до 15. В два раза меньше опрошенных – 12,4% – не боятся существенных трат от 25 до 50 тысяч.

Экономить россияне готовы в первую очередь на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%). Также сократить траты можно на деликатесы, алкоголь и украшения для дома, считают участники исследования.