Рендеры будущего парка на Льва Толстого представил ПсковГУ
Рендеры будущего парка у корпуса ПсковГУ на Льва Толстого представил вуз в своём Telegram-канале.
Проект разработали студенты ПсковГУ совместно с архитектурным бюро Сергея Станкевича. На рисунках - коворкинги под открытым небом, зона для массовых мероприятий, лекций и отдыха.
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
-
Фото: ПсковГУ
Комментарии: 0 Обсудить >>>