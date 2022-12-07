Рендеры будущего парка на Льва Толстого представил ПсковГУ

13:01, 07 декабря 2022, ПАИ

Рендеры будущего парка у корпуса ПсковГУ на Льва Толстого представил вуз в своём Telegram-канале.

Проект разработали студенты ПсковГУ совместно с архитектурным бюро Сергея Станкевича. На рисунках - коворкинги под открытым небом, зона для массовых мероприятий, лекций и отдыха.