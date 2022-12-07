Новую школу построят в Пыталовском районе

17:41, 07 декабря 2022, ПАИ

Новую школу построят в деревни Линово Пыталовского района. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своем телеграм-канале.

«Подрядная организация ООО «СК» Развитие» активно приступила к исполнению контракта по строительству нового здания Линовской школы», - написала глава района.

Уже выполнены работы по устройству временного ограждения и временной дороги, установлен строительный городок, появилось освещение по периметру стройки. Начались работы по разработке котлована.

Строительство школы находится под контролем администрации Пыталовского района и правительства Псковской области.