Новую школу построят в Пыталовском районе
Новую школу построят в деревни Линово Пыталовского района. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своем телеграм-канале.
«Подрядная организация ООО «СК» Развитие» активно приступила к исполнению контракта по строительству нового здания Линовской школы», - написала глава района.
Уже выполнены работы по устройству временного ограждения и временной дороги, установлен строительный городок, появилось освещение по периметру стройки. Начались работы по разработке котлована.
Строительство школы находится под контролем администрации Пыталовского района и правительства Псковской области.
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