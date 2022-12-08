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Общество

Денежную надбавку будут получать врачи районных больниц с 2023 года

Врачи центральных районных и районных больниц будут получать с 2023 года ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Медперсонал среднего звена с 2023 года будет получать ежемесячные надбавки в размере 8 тыс. рублей, фельдшеры — 7 тыс. рублей, младший медперсонал — 4 тыс. рублей. Врачи первичного звена будут получать с 2023 году ежемесячную надбавку 14,5 тыс. рублей, скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей.

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