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В Пскове открылся филиал колледжа цифровых технологий «Академия ТОР»

Здесь и далее фото академии

В Пскове открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

- разработка программного обеспечения;

- компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания. Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

- возможность зарабатывать во время обучения;

- обучение с использованием современных технологий;

- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

- возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

- персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;

- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;

- собственное портфолио, созданное во время обучения.

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.

А уже 15 декабря в 18:00 состоится день открытых дверей колледжа, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

- обзор перспективных профессий будущего;

- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

- восемь убедительных причин стать айтишником;

- семь важных показателей хорошего учебного заведения;

- секреты, как совмещать учебу с работой;

- информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

- ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;

- выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону 8 (8112) 296-440 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОР», осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от 12 апреля 2022 года.

Регистрационный номер лицензии: № ЛО35-01298-77/00387360.

«Компьютерная академия ТОР», г. Псков; Рижский проспект, д. 16, 2 этаж, офис 218; 8 (8112) 296-440.

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