Ярмарки по продаже ёлок откроют в Великих Луках 20 декабря
Ярмарки по продаже хвойных деревьев организуют в Великих Луках 20 декабря, сообщили в Telegram-канале администрации города.
Купить ели можно будет до 31 декабря по следующим адресам:
- улица Ботвина, у дома № 9;
- пересечение улиц Вокзальной и Гражданской;
- улица Дружбы, напротив дома № 19;
- улица Дьяконова, у дома № 3;
- улица Зверева, у дома № 28;
- Октябрьский проспект, у дома № 128;
- пересечение Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого;
- пересечение улицы Полиграфистов и Октябрьского проспекта;
- улица Ставского, у дома № 67.
По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: площадь Ленина, 1, каб. 108а. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (81153) 3-84-32.
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