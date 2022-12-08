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Общество

Ярмарки по продаже ёлок откроют в Великих Луках 20 декабря

Ярмарки по продаже хвойных деревьев организуют в Великих Луках 20 декабря, сообщили в Telegram-канале администрации города.

Купить ели можно будет до 31 декабря по следующим адресам:

  • улица Ботвина, у дома № 9;
  • пересечение улиц Вокзальной и Гражданской;
  • улица Дружбы, напротив дома № 19;
  • улица Дьяконова, у дома № 3;
  • улица Зверева, у дома № 28;
  • Октябрьский проспект, у дома № 128;
  • пересечение Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого;
  • пересечение улицы Полиграфистов и Октябрьского проспекта;
  • улица Ставского, у дома № 67.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: площадь Ленина, 1, каб. 108а. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (81153) 3-84-32.

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