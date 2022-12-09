Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Криминалистический полигон покажет псковичам академия ФСИН

День открытых дверей пройдёт в псковском филиале Академии ФСИН России 17 декабря в 10:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятия будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала, узнать об истории и структуре образовательной организации и многое другое.

Фото: пресс-служба псковского филиала академии ФСИН России

В частности, потенциальным абитуриентам расскажут об особенностях поступления на бюджетной и коммерческой основе, а также ответят на вопросы о специальностях «правоохранительная деятельность» и «юриспруденция».

Кроме того, гостям покажут фильм о псковском филиале академии и проведут обзорную экскурсию по аудиториям. Гости увидят зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровую фотолабораторию.

Вход на мероприятие свободный. Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

Псковская школьница выдвинута на «Народное признание» за спасение братьев из огня

09 декабря 2022

Псковичи возложили цветы к памятнику освободителям города
09 декабря 2022

Анастасия Повторейко: Волонтёры Псковской области – настоящая команда
09 декабря 2022

Туманную ночь прогнозируют псковские синоптики
09 декабря 2022

ВИДЕО Вечный огонь вернули к Могиле Неизвестного Солдата
09 декабря 2022

Россияне перечислили товары, которые больше всего подорожали
09 декабря 2022

Правительство России упростило ввоз лекарств для тяжелобольных пациентов
09 декабря 2022

Председатели комитетов Псковской гордумы стали гостями медиацентра ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...