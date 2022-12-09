Криминалистический полигон покажет псковичам академия ФСИН

12:31, 09 декабря 2022, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в псковском филиале Академии ФСИН России 17 декабря в 10:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятия будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала, узнать об истории и структуре образовательной организации и многое другое.

В частности, потенциальным абитуриентам расскажут об особенностях поступления на бюджетной и коммерческой основе, а также ответят на вопросы о специальностях «правоохранительная деятельность» и «юриспруденция».

Кроме того, гостям покажут фильм о псковском филиале академии и проведут обзорную экскурсию по аудиториям. Гости увидят зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровую фотолабораторию.

Вход на мероприятие свободный. Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.