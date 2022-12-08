Путин поддержал псковского десантника - Героя России, переволновавшегося во время выступления

18:03, 08 декабря 2022, ПАИ



Владимир Путин поддержал псковского десантника ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце.

Глава государства вручил военнослужащему медаль «Золотая звезда», сообщает РИА Новости.

«Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей», — сказал Малыйкин, но потом неожиданно замолчал. Зал, в котором находилось более двухсот человек, поддержал его аплодисментами. Затем к военнослужащему подошел Владимир Путин.

«Здесь все свои», — сказал бойцу президент, похлопав его по плечу. После этого Давид Малыйкин продолжил выступление.

«Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами», — закончил свою речь ефрейтор.

Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли страну.

Напомним, что звезды Героя России удостоились два военнослужащих псковской дивизии.



