Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин поддержал псковского десантника - Героя России, переволновавшегося во время выступления


Владимир Путин поддержал псковского десантника ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце.
Глава государства вручил военнослужащему медаль «Золотая звезда», сообщает РИА Новости.

«Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей», — сказал Малыйкин, но потом неожиданно замолчал. Зал, в котором находилось более двухсот человек, поддержал его аплодисментами. Затем к военнослужащему подошел Владимир Путин.

«Здесь все свои», — сказал бойцу президент, похлопав его по плечу. После этого Давид Малыйкин продолжил выступление.

«Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами», — закончил свою речь ефрейтор.

Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли страну.

Напомним, что звезды Героя России удостоились два военнослужащих псковской дивизии.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

В Псковской области прошёл сбор молодых полицейских
08 декабря 2022

Псковские профсоюзы и инфекционная больница договорились о взаимодействии
08 декабря 2022

Три ели высадили в Дедовичах накануне Нового года
08 декабря 2022

РСХБ и Росприроднадзор проведут совместные мероприятия по экологии
08 декабря 2022

О ремонте Троицкого собора по просьбе губернатора рассказал архив
08 декабря 2022

В псковском музее открылась выставка новогодних игрушек
08 декабря 2022

Более 20 млн рублей потратят на ремонт дороги в Красногородском районе

08 декабря 2022

Пять станций скорой помощи построят в Псковской области в 2023 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...