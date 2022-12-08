Путин вручил медали «Золотая Звезда» двум псковским военнослужащим

14:14, 08 декабря 2022, ПАИ

Двое военнослужащих из Псковской области получили медали «Золотая Звезда». Государственные награды обладателям звания «Герой России» вручил президент России Владимир Путин.

Торжественная церемония прошла в Кремлевском дворце 8 декабря, накануне Дня героев Отечества. Среди награжденных - заместитель командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко и механик-водитель разведвзвода 175-го разведбатальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин.

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу. Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания Героя России. Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию», – приводит слова Владимира Путина РИА Новости.