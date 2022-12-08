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Путин вручил медали «Золотая Звезда» двум псковским военнослужащим

Двое военнослужащих из Псковской области получили медали «Золотая Звезда». Государственные награды обладателям звания «Герой России» вручил президент России Владимир Путин.

Торжественная церемония прошла в Кремлевском дворце 8 декабря, накануне Дня героев Отечества. Среди награжденных - заместитель командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко и механик-водитель разведвзвода 175-го разведбатальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин.

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу. Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания Героя России. Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию», – приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

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