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Общество

В России могут создать механизм госрассрочки для покупки жилья

В России могут создать механизм госрассрочки для покупки жилья. Проработкой этого вопроса к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «Дом.РФ», сообщает газета «Известия».

Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой, ипотека с субсидированной ставкой от застройщика, а также разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

«Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Однако такой механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, добавил Якубовский.

«Развитие финансовых механизмов, позволяющих гражданам приобретать жилье на льготных условиях, станет действенной мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования», — считает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Существующие механизмы приобретения жилья требуют трансформации — это неоспоримый факт, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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