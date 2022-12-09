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Культура

Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» состоится в Поганкиных палатах

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» состоится в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 16 декабря в 17:00. Он пройдет в рамках международного фольклорного фестиваля «Золотые родники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Зрители не только услышат уникальные народные песни в исполнении артистов ансамбля «Уграда», но и познакомятся с коллекцией костюмов, изготовленных по образцу праздничного женского наряда Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которого, в частности, является уникальный головной убор шишак. Помимо этого гости увидят уникальные народные костюмы из конского волоса авторства Даримы Жалсановой – руководителя Театра моды «Морин Эрдони» и традиционные бурятские наряды авторства Цыбикмы Берзиной.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Возможна оплата по «Пушкинской карте». Запись по телефону 8 8112 66 33 11.

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