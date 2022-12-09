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Спорт

Великолукские спортсмены отправятся на шоу Алексея Немова

Театрализованное гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта» посетят 27 великолуксих спортсменов детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Поездка организована по инициативе и при личной поддержке губернатора Михаила Ведерникова и проводится в рамках благотворительной программы «Спортивно-патриотический проект «Легенды спорта» от Благотворительного фонда Алексея Немова.

В постановке шоу задействовано около 350 участников, в числе которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных — Алия Мустафина, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Светлана Хоркина, Алина Кабаева и другие.

Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» создано для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи. «Проект направлен на привлечение детей в спортивные школы, секции по спортивной гимнастике, стимулирование молодых спортсменов к новым победам и достижениям, а также это дань уважения легендарным спортсменам, внесшим колоссальный вклад в развитие мирового и отечественного спорта», — говорится в сообщении. 

Для великолукских атлетов в Москве подготовлена насыщенная культурная программа. Ребята не только станут зрителями яркого гимнастического шоу, но и смогут посетить главные достопримечательности столицы.

Отметим, что это уже пятая поездка юных спортсменов из Псковской области на шоу Алексея Немова. Первая состоялась еще в ноябре 2018 года благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова с четырехкратным олимпийским чемпионом.

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