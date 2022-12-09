28 детей пострадали в ДТП на улицах Пскова в этом году

16:32, 09 декабря 2022, ПАИ

24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано в Пскове за 11 месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В результате дорожных аварий пострадали 28 несовершеннолетних. Причем 12 детей в момент аварии находились в автомашине (салоне автобуса) в качестве пассажиров.

64 водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без специальных кресел и удерживающих устройств.