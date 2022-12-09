Глава Порховского района встретился с семьями мобилизованных

17:36, 09 декабря 2022, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов встретился с семьями мобилизованных в малом зале Дома культуры, сообщает газета «Порховский вестник».

«Наши ребята – мужья, сыновья, братья – они для нас уже являются героями, они честно отправились выполнять свой долг по защите Родины, многие добровольно, – с таких слов начал встречу глава района. – В семьях мобилизованных возникает много разных вопросов социального и бытового характера, поэтому надо помогать и стараться их решить».

Во время беседы за чашкой чая обсуждались разные вопросы: про заготовку дров, налоги, догазификацию, единовременные выплаты, доступность личного кабинета военнослужащего, детский сад для детей. Ответы на них, в частности, давали начальник управления образования Порховского района Любовь Фёдорова и начальник территориального отдела областного комитета соцзащиты Елена Хрисанфова.

Юрий Семёнов пообещал по возможности помочь всем разобраться с накопившимися проблемами. Он подчеркнул, что родственники мобилизованных по возникающим вопросам могут обращаться лично к нему или к его заместителю Наталье Бялькиной.

Матери и жёны в свою очередь предлагали помощь друг другу, в том числе психологическую, по установлению постоянных контактов с волонтёрами, помогающими доставлять посылки в места дислокации военных.

Также обсуждалась возможность участия детей мобилизованных мужчин в губернаторской новогодней ёлке и участие членов семей в праздничных мероприятиях.