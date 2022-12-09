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Культура

Актриса Юлия Пересильд рассказала, почему не даёт в Пскове интервью

Юлия Пересильд приезжает в Псков отдыхать. Фото: скрин видео

Приехавшая в родной Псков актриса театра и кино Юлия Пересильд дала интервью радиостанции «Серебряный дождь». В нём она объяснила, почему, бывая на Псковщине, практически не даёт интервью никаким СМИ.

«Я в Пскове бываю не так часто, как бы мне хотелось, но довольно часто. Просто, как правило, это приезды короткие, потому что дети в школу ходят, и спектакли, и съёмки, и занятость какая-то. Но всегда, когда удаётся прилететь или приехать даже на пару дней, это счастье. Для меня Псков — место силы, место разгрузки, место расслабления. Поэтому меня сложно выдернуть на интервью или на мероприятия. Я приезжаю в Псков для того, чтобы этого не делать.

Приезжаю сюда для того, чтобы просто побыть и с городом, и с детьми, и с друзьями, которые живут здесь, увидеть одноклассников. И это всегда, с одной стороны, время расслабления, с другой стороны — очень насыщенное время: хочется везде успеть, хочется посмотреть, что происходит в Псковском театре и как там мои ребята, как там артисты.

Когда мы едем в Псков, дети заранее планируют, куда желают съездить. Просили поездку в Изборск, на санках покататься. Всё нужно успеть.

Почему-то в Великие Луки я не езжу никогда. Далековато. Ездим всё-таки в Печоры, Изборск Пушкинские Горы. Времени на СМИ не бывает», — пояснила актриса.

Полное интервью вы можете посмотреть на главной странице сайта Псковского агентства информации.

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