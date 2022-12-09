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Культура

Юлия Пересильд стала гостем радиостанции «Серебряный дождь»

Фото: Андрей Степанов | ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, недавно побывавшая на МКС в ходе съемок фильма «Вызов», стала гостем радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд приехала в Псков: она посетила преподавателя школы № 24, в которой когда-то училась.

«Сегодня произошла неожиданная и очень приятная встреча с моими учениками Юлией Пересильд, Ириной Петушковой (Макеевой) и Сергеем Румянцевым. Из таких замечательных моментов слагается наше учительское счастье...» — поделилась впечатлениями о событии педагог Ирина Аксёнова.

Ю́лия Пересильд — российская актриса театра и кино. Она родилась 5 сентября 1984 года в городе Пскове. Отец писал иконы, а мать работала в детском саду. Юлия с детства мечтала стать актрисой, с третьего класса принимала участие в школьной художественной самодеятельности, пела, играла в школьных спектаклях. В возрасте одиннадцати лет участвовала в конкурсе юных талантов «Утренняя звезда». В 2001 году окончила среднюю школу № 24 города Пскова.

Затем она поступила на факультет русской филологии ПсковГУ, но, проучившись всего один год, поехала в Москву и поступила в театральный вуз.

Дебютом Юлии в кино стала роль Наташи Кублаковой в телесериале «Участок» (2003) режиссёра Александра Баранова. Первая большая работа в кинематографе — роль Оли Родяшиной в фильме «Невеста» (2006) режиссёра Эльёра Ишмухамедова. Прорывом в кинобиографии стала одна из главных ролей (Софья) в драме режиссёра Алексея Учителя «Край» (2010).

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