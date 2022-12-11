Сойкин день наступил по народному календарю 11 декабря

09:15, 11 декабря 2022, ПАИ

Сойку, небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом, чествовали в старину 11 декабря, сообщает calend.ru.

Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы (соя), которое в свою очередь происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение. Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса.

На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть своё будущее. Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одну за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая — напротив, не нужно было ждать дохода.